Президент США Джо Байден пропустит встречу по Украине в Швейцарии в следующем месяце из-за мероприятия по сбору средств на свою избирательную кампанию, сообщает Bloomberg.

Международная конференция по Украине в Швейцарии запланирована на 15-16 июня, сразу после саммита G7 в Италии. Ожидается, что на конференции будут присутствовать несколько лидеров G7, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют участвовать, рассказали Bloomberg анонимные источники.

Байден должен вернуться в США 15 июня после саммита в Италии. На его предвыборном мероприятии в Калифорнии ожидается участие известных личностей, таких как Джулия Робертс, Джордж Клуни с супругой Амаль, бывший президент Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Президент уделяет все больше времени предвыборной кампании, стремясь сократить отставание от своего соперника республиканца Дональда Трампа в ключевых колеблющихся штатах. По данным Bloomberg, Трамп также обходит Байдена по собранной на кампанию сумме: у Трампа уже 76 млн долларов, тогда как у Байдена — 51 млн.

Швейцария позвала на саммит более 160 стран и международных организаций, России среди приглашенных нет. Владимир Зеленский пояснил, что Украина не хочет, чтобы Москва сорвала процесс. Российских представителей планируют привлечь через посредников на следующем этапе. Москва заявляла, что не приняла бы участия во встрече, даже если бы была приглашена.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не готова обсуждать украинскую «формулу мира», которая требует вывода российских войск со всей территории Украины.