Министерство иностранных дел России объявило, что посол страны в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Причина такого решения не уточняется.

Отношения России и Армении ухудшились после обострения конфликта в Карабахе. Ереван настаивает, что Москва не оказала помощь, несмотря на членство в ОДКБ.

В свою очередь Россия настороженно относится к углублению сотрудничества Еревана с Западом. «Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада», — заявляла спикер МИД РФ Мария Захарова.

В феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «членство страны в ОДКБ фактически заморожено». Позднее он также обвинил «как минимум две страны ОДКБ» в «подготовке войны» против Армении, не уточнив детали.

Кремль ранее выражал готовность к контактам с Ереваном «в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — говорил Дмитрий Песков.