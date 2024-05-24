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Россия отозвала посла из Армении
МИД РФ объявил об отзыве посла Сергея Копыркина в Москву на фоне охлаждения отношений с Ереваном из-за ситуации вокруг ОДКБ
Россия отозвала посла из Армении
Никол Пашинян и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
24 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел России объявило, что посол страны в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Причина такого решения не уточняется.

Отношения России и Армении ухудшились после обострения конфликта в Карабахе. Ереван настаивает, что Москва не оказала помощь, несмотря на членство в ОДКБ.

В свою очередь Россия настороженно относится к углублению сотрудничества Еревана с Западом. «Армению превращают в инструмент реализации опасных планов Запада», — заявляла спикер МИД РФ Мария Захарова.

В феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «членство страны в ОДКБ фактически заморожено». Позднее он также обвинил «как минимум две страны ОДКБ» в «подготовке войны» против Армении, не уточнив детали.

Кремль ранее выражал готовность к контактам с Ереваном «в рамках ОДКБ и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — говорил Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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