Территории четырех сел на границе с Арменией взяты под контроль Госпогранслужбы Азербайджанской Республики. Баку получил контроль над следующими населенными пунктами: Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

В свою очередь Служба национальной безопасности Армении сообщила, что 24 мая пограничники приступают к охране участка протяженностью семь километров в Тавушской области. Они будут присутствовать у сел Беркабер, Воскепар и Баганис. Охрана территории около поселка Киранц в течение двух месяцев будет осуществляться «по переходной схеме».

Мирный процесс был негативно воспринят некоторой частью населения Армении. Вот уже месяц в стране не стихают протесты, которые возглавил глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Он призывает сторонников выйти 26 мая на очередной митинг, чтобы потребовать отставки правительства. В команде Никола Пашиняна в ответ напомнили, что у Армянской апостольской церкви есть территории, которые могут быть полезны государству, а также заговорили об отмене налоговых льгот для церкви.

В Азербайджане отношение к происходящему на приграничной территории более спокойное. Там убеждены, что согласование границ должно происходить на основании справедливости и взаимоуважения.

«Все ждали передачи этих сел, поскольку все азербайджанское должно вернуться в Азербайджан, а армянское соответственно в Армению. Напомню, что Баку абсолютно не отрицает того, что на территории республики находится достаточно большой армянский анклав, который остался еще со времен СССР. Я думаю, что и этот вопрос будет подниматься на следующей стадии, поскольку территориальный спор еще не закрыт. Могу точно сказать, что здесь не воспринимают делимитацию, как слабость армянского руководства, наоборот, к этому относятся как к проявлению мудрости», — пояснил TRT на русском азербайджанский политолог и журналист Наир Алиев.

По его словам, азербайджанцы не станут «ездить в гости в Ереван», но вполне готовы к мирной жизни со своим соседом. «Несколько десятков лет шел военный конфликт. И, конечно, глупо думать, что все люди начнут обниматься — этого не будет. Но спокойное и мирное существование вполне возможно. Если армяне не хотят или не могут перестроиться, то пускай отгораживаются. Могут хоть стенку построить на определенных границах, чтобы даже и не видеть азербайджанцев».

Однако Южный Кавказ — это небольшой регион, напомнил Алиев: «Здесь все должны взаимодействовать. К экономическому взаимодействию Азербайджан готов».