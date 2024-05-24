Рано утром 24 мая на деревню на севере Папуа — Новой Гвинеи сошел оползень, накрыв более пятидесяти домов. По предварительным данным, число погибших может составлять сотни человек.

По словам одного из местных жителей, в результате оползня могли погибнуть до трехсот человек, включая его родного и двоюродного братьев. Местные СМИ сообщают о более ста погибших.

Точных данных о количестве жертв пока нет. Премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе пообещал предоставить дополнительную информацию, когда будет известен масштаб разрушений и количество погибших.

На место катастрофы прибыли спасательные службы. В социальных сетях распространяются кадры с места событий, на которых видны выкорчеванные деревья и огромные комья грязи, сопровождаемые звуками рыданий и криков.

Оползень также затронул участок шоссе рядом с золотым рудником Поргера, которым управляет компания Barrick Gold через совместное предприятие с китайской Zijin Mining.

«Масштаб повреждений все еще оценивается, поэтому пока рано говорить о влиянии на работу золотого рудника Поргера, который находится в 100 км от эпицентра», - сказал представитель Barrick Gold.

В настоящее время на руднике Поргера имеется достаточный запас топлива для нормальной работы в течение 40 дней и других критически важных ресурсов на более длительный срок, добавил представитель.