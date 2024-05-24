Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на саммите исламских финансов Albaraka в Международном конгресс-центре Лютфи Кырдар. В своем выступлении Эрдоган отметил глубокую трансформацию мира.

«Основы экономической, военной и политической системы, созданной после Второй мировой войны, все сильнее сотрясаются с каждым новым событием», — заявил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что массовые убийства в Газе показали бессилие глобального порядка и подорвали доверие к международным институтам.

«Следует открыто заявить, что в настоящее время в мире нет институционального механизма, который защищал бы угнетенных, сдерживал угнетателей и предотвращал притеснения», — посетовал турецкий лидер, подчеркнув необходимость изменения глобальной системы. Эрдоган отметил, что Турция давно обращает внимание на эту проблему.

«Наше утверждение «Мир больше пяти» указывает на безотлагательную необходимость изменения системы», — рассказал глава государства.

Президент отметил, что современные вызовы требуют создания более справедливой и инклюзивной системы. Говоря о финансовой архитектуре, Эрдоган привел данные Международного валютного фонда. «Глобальный долг в первом квартале 2024 года обновил рекорд, достигнув 315 трлн долларов», — подчеркнул он.

Эрдоган заявил о необходимости новой финансовой системы, основанной на справедливости и сотрудничестве. «Мы должны прилагать все усилия для создания порядка, в котором не будет притеснений, произвола и несправедливости», — указал Эрдоган.

Президент также подчеркнул важность исламских финансов и отметил усилия Турции по развитию этого сектора. Он рассказал о цели превратить Стамбул в один из ведущих центров исламских финансов в мире.

В заключение турецкий лидер выразил надежду на объединение усилий с дружественными странами для создания более справедливой глобальной системы.