Более десятка студентов были арестованы в Оксфордском университете в четверг, после того как полиция пресекла акцию протеста в знак солидарности с палестинцами в Газе. В течение последних двух недель студенты Оксфорда проводят акции протеста и разбивают палаточный лагерь, требуя от университета прекратить инвестиции и партнерство с компаниями и учреждениями, причастными к войне Израиля в Газе и оккупации палестинских земель.

По данным Oxford Action for Palestine, студенты начали мирную сидячую забастовку в четверг утром в здании на Веллингтон-сквер, чтобы потребовать от администрации университета, которая пока не выходила на переговоры, встретиться с протестующими. В заявлении группы говорится, что вместо того, чтобы начать диалог, проректор университета поместил здание под замок и вызвал полицию.

«Когда им сообщили об угрозе ареста, студенты с готовностью встали и добровольно предложили освободить помещение», - говорится в заявлении Oxford Action for Palestine. «В результате эскалации все студенты были арестованы, а их телефоны конфискованы».

Активисты заявили, что 16 студентов были арестованы и лишены доступа в туалет, пока находились в здании.

«Очевидно, что администрация предпочла бы арестовать, заставить замолчать и подвергнуть физическому насилию своих собственных студентов, чем противостоять тому, что она поддерживает геноцид Израиля в Газе», - говорится в заявлении.

Позже, в четверг, Оксфордский университет обвинил студентов в использовании «тактики прямого действия», которая потребовала реакции полиции. В письме, направленном студентам и сотрудникам, руководство университета обвинило протестующих студентов в том, что они делали «неточные заявления и утверждения» об учебном заведении и «применили насилие» в отношении администратора в одном из зданий университета на Веллингтон-сквер.

Однако Oxford Action for Palestine отвергла эти обвинения, заявив, что записи камер видеонаблюдения, просмотренные юристами, доказывают, что студенты вошли в здание мирно. Более 2400 студентов, 600 сотрудников и 14 местных профсоюзов призвали Оксфордский университет «разорвать связи с израильским геноцидом, оккупацией и апартеидом», добавляется в заявлении организации.

В четверг десятки студентов и сотрудников вышли на митинг в защиту арестованных студентов: некоторые блокировали выходы, другие сидели перед машинами, чтобы помешать полиции уехать с задержанными студентами.

В последние недели студенты нескольких британских университетов, включая Манчестерский университет и Университет Уорика, разбили палаточные лагеря, требуя отказа от израильской политики.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Тринити-колледж, самый богатый колледж Кембриджского университета, проголосовал за отказ от инвестиционного участия во всех оружейных компаниях.

Лагеря протестующих студентов в Великобритании начали появляться вслед за жесткими репрессиями против движений солидарности с палестинцами в университетских городках США.