В рамках государственного визита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на «Сингапурских лекциях», организуемых Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980-х годов. Токаев высказал свое видение роли «средних держав» в обеспечении глобальной безопасности, а также призвал мир продолжить избавляться от ядерных арсеналов.

Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.

«Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь. <…> Выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Ваша страна вдохновляет Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию», – отметил Токаев.

Он также призвал мировое сообщество задуматься о подходе к международному управлению, основанном на принципах учета всех мнений и инклюзивности. Токаев подчеркнул важность этого принципа в преодолении критических угроз, в том числе — ядерной, указав на негативный опыт Казахстана.

«Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно «строить мосты, а не стены», чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них – ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов», – заявил казахстанский лидер.

Токаев упомянул усилия по мирному урегулированию между Баку и Ереваном, участие в иранской ядерной программе и Астанинский процесс по войне в Сирии как успешные примеры международного сотрудничества.

Президент Казахстана также выразил оптимизм относительно экономического будущего Центрально-Азиатского региона.

«Поддерживая мирные отношения со всеми ведущими державами, страны Центральной Азии обладают большими возможностями. Молодое и энергичное население, растущий средний класс, богатые природные и сельскохозяйственные ресурсы, транзитный потенциал создают прочную основу для роста. Когда экономика региона динамично развивается, он также приобретает стратегическое значение», — заключил Токаев.