Владимир Путин заявил, что Москва готова к возобновлению мирных переговоров с Киевом с учетом «сегодняшних реалий, которые сложились «на земле». При этом он упомянул переговоры в Турции как основу для плана урегулирования.

«Опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились «на земле», — заявил он прессе после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

«Мы к этому готовы», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля прокомментировал сообщение, опубликованное Reuters со ссылкой на источники во властных кругах РФ, о готовности российского президента приостановить военные действия в Украине. Дмитрий Песков ответил, что Путин «готов к переговорам, которые приведут к достижению целей, стоящих в рамках специальной военной операции».

«Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам, но к переговорам для того, чтобы достичь тех целей, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны, есть Конституция РФ, где зафиксирован состав РФ, включая 4 новые территории», — заявил Песков.

При этом Путин в своих заявлениях в Минске поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. «Вопрос, с кем вести переговоры в Украине — не праздный. <…> Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Зеленского) закончилась. <…> Мы должны (в случае переговоров) быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властям», — заявил президент РФ.