ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция о решении Международного суда ООН
МИД Турции выпустил заявление, где поприветствовал вердикт Международного суда в отношении действий Израиля в Рафахе и призвал Совбез ООН «внести свой вклад»
Турция о решении Международного суда ООН
AA / Others
24 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу решения Международного суда, которое постанавливает незамедлительное прекращение военных действий Израиля в Рафахе.

«Мы приветствуем временный судебный запрет, вынесенный Международным судом и предписывающий Израилю прекратить атаки на Рафах в Газе и немедленно открыть пограничный переход Рафах для гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

«Ни одна страна в мире не стоит выше закона», — подчеркнул турецкий МИД.

Ведомство также призвало Совбез ООН вмешаться и поддержать это решение.

«Мы ожидаем от Израиля скорейшего выполнения всех решений, принятых Судом. В этой связи мы призываем Совет безопасности ООН сделать свой вклад», — заключили в Министерстве.

Напомним, что Международный суд ООН вынес в пятницу вердикт, согласно которому Израиль должен немедленно прекратить свою военную операцию в Рафахе. Решение было вынесено после обращения, поданного ЮАР.

«Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для населения Газы условия жизни, способные привести к его полному или частичному физическому уничтожению», — говорится в вердикте.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также прокомментировал решение Международного суда ООН по ситуации в секторе Газа.

«Решение Международного суда ООН о прекращении жестоких нападений Израиля на сектор Газа в Рафахе и открытии пограничного перехода Рафах для гуманитарной помощи является крайне важным и жизненно необходимым», - заявил Омер Челик.

По его словам, международное сообщество должно обеспечить немедленное выполнение Израилем требований этого решения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us