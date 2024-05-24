Переговоры о размещении миссии Европейского союза на пограничном переходе Рафах в секторе Газа находятся на предварительной стадии. Однако это не произойдет без прекращения военных действий между Израилем и ХАМАС. Об этом в пятницу СМИ заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

По словам двух дипломатов, беседовавших с агентством Reuters, США предложили ЕС возобновить работу Миссии Европейского союза по оказанию пограничной помощи (EUBAM) в Рафахе. Она не функционирует с 2007 года, когда палестинская группировка ХАМАС получила полный контроль над Газой после выборов в законодательные органы.

Переход является основным пунктом пропуска для помощи из Египта. Он был закрыт после взятия под контроль израильскими войсками три недели назад. Сейчас город Рафах находится под израильским огнем.

Напомним, что в пятницу высшая судебная инстанция ООН вынесла решение, требующее от Израиля полностью прекратить наступление на юг сектора Газа.

Один из чиновников подчеркнул, что развертывание гуманитарной миссии ЕС не может произойти «в условиях войны».

«Мы говорим о будущем», - сказал он.

По словам дипломатов, такая миссия может состояться только в том случае, если Египет и Израиль также выскажутся за ее проведение. Два американских чиновника заявили также, что Вашингтон рассматривает варианты обеспечения возобновления работы контрольно-пропускного пункта Рафах, но никаких окончательных планов, по их словам, пока нет.