Руководители ЕС готовят Европу к началу войны с Россией на территории Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Происходящее сегодня в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну», — заявил венгерский премьер в интервью на радио.

Орбан отметил «тревожное сходство» между настроениями в СМИ и риторикой официальных лиц стран Запада с тем, как это было перед обеими мировыми войнами. По его мнению, разговоры о «российской угрозе» — часть стратегии Запада для подготовки к военному конфликту с Москвой.

По словам Орбана, в брюссельском штабе альянса в данный момент обсуждают формы участия НАТО в военных действиях в Украине. Он отметил, что венгерское правительство будет изучать юридические способы оспорить обязательство участвовать в миссиях альянса в Украине.

«Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в действиях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии предстоит решить», — заключил Орбан.