МИД РФ хочет приостановить выдачу загранпаспортов в консульских учреждениях гражданам, получившим электронную повестку в военкомат. Об этом свидетельствует соответствующая публикация на федеральном портале правовых актов.

«Размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток» будет являться основанием для отказа в выдаче документа «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в документе.

Предполагается также и «установление запрета на выезд из Российской Федерации» в отношении этой категории граждан. Запрет на выдачу загранпаспортов консульскими учреждениями за границей также будет применяться к фигурантам уголовных дел, сотрудникам с допуском к государственной тайне, банкротам, государственным служащим и военным, уволившихся со службы менее чем пять лет назад.

Согласно действующему закону о мобилизации в РФ, получение электронной повестки автоматически ограничивает выезд из страны, а подлежащие призыву должны уведомлять военкомат о выезде за границу.

В апреле правительство РФ обнародовало постановление о «Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах», который придет в действие 31 октября, а с ноября Министерство обороны РФ планирует начать рассылать электронные повестки.

В едином реестре будут зафиксированы все данные о гражданах, которые подлежат воинскому учету, а также и статус вручения повестки.

Помимо Минобороны, реестр будет предоставлен в распоряжение других ведомств — в том числе МВД, ФСБ и ФНС (Федеральная налоговая служба).

Если подлежащий призыву не посетит военкомат в течение 20 дней, он потеряет право оформлять загранпаспорт, открывать ИП или становится самозанятым, а также продавать недвижимость.

Последний воинский призыв в России начался 1 апреля и продлится до середины июля. Согласно указу Путина, весенний призыв должен затронуть около 150 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. До января 2024 года призыву в России подлежали мужчины от 18 до 27 лет.