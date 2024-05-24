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США: Китай причастен к войне в Украине
Представитель Госдепа Джеймс О’Брайен назвал Китай «действующим лицом конфликта» в Украине. И отметил, что Пекину не безразлична позиция США
США: Китай причастен к войне в Украине
Reuters / Others
24 мая 2024 г.

Представитель Государственного департамента США Джеймс О'Брайен заявил, что Китай принимает участие в российско-украинской войне.

«Мы подчеркиваем, что Китай является действующим лицом конфликта в Украине», – сказал представитель Госдепа в ходе онлайн-брифинга, посвященного предстоящей поездке главы ведомства Энтони Блинкена в Европу.

О'Брайен заявил, что Россия не смогла бы атаковать украинские города и цели так, как она это делает, без поддержки Китая в войне.

«Мы признаем, что Китай способствует продолжению этого конфликта и помогает России представлять угрозу для самой Европы», – заявил американский дипломат.

Соединенные Штаты неоднократно предупреждали об обходе Россией санкций через Китай и другие страны, добавил представитель Госдепа.

«Мы ясно дали понять, что предпримем дополнительные шаги против конкретных китайских субъектов, вовлеченных в этот процесс, и мы ведем постоянные консультации с нашими европейскими коллегами», - предупредил О'Брайен.

При этом он выразил уверенность, что Китай серьезно относится к предупреждениям Вашингтона о том, что поддержка России должна быть прекращена.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов пойти на дополнительные санкции против Пекина в связи с поддержкой военно-промышленному комплексу РФ. Об этом заявлял замглавы пресс-службы внешнеполитического ведомства США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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