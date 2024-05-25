Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом передачи Украине доходов от заблокированных российских активов на военные цели.

Страны ЕС достигли согласия направлять Киеву около €2 млрд в год из €190 млрд российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на собрании в среду венгерский посол проголосовал против, хотя решение должно быть единогласным, пишет The Financial Times.

Источники газеты объясняют позицию Будапешта нежеланием идти на уступки по вопросам военной помощи Украине как минимум до июньских выборов в Европарламент. Венгрия опасается автоматической схемы платежей, но в целом не против передачи денег. ЕС предложил Венгрии исключить ее долю активов из этого механизма.

Дипломаты надеются найти решение до июля, когда запланирована первая выплата. Ранее Венгрия уступала давлению ЕС и США, несмотря на критику санкций против России.

Ранее Россия пригрозила положить руку на американские активы в качестве компенсации в случае изъятия ее средств на Западе. В Киеве поддержали передачу прибыли, но отметили ее малую значимость по сравнению с потребностями страны.