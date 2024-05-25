ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Венгрия блокирует инициативу ЕС по Украине
Венгрия наложила вето на передачу около €2 млрд в год от доходов заблокированных российских активов на военные нужды Украины из-за опасений автоматической схемы платежей
Венгрия блокирует инициативу ЕС по Украине
Виктор Орбан / Фото: Reuters / Others
25 мая 2024 г.

Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом передачи Украине доходов от заблокированных российских активов на военные цели.

Страны ЕС достигли согласия направлять Киеву около €2 млрд в год из €190 млрд российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако на собрании в среду венгерский посол проголосовал против, хотя решение должно быть единогласным, пишет The Financial Times.

Источники газеты объясняют позицию Будапешта нежеланием идти на уступки по вопросам военной помощи Украине как минимум до июньских выборов в Европарламент. Венгрия опасается автоматической схемы платежей, но в целом не против передачи денег. ЕС предложил Венгрии исключить ее долю активов из этого механизма.

Дипломаты надеются найти решение до июля, когда запланирована первая выплата. Ранее Венгрия уступала давлению ЕС и США, несмотря на критику санкций против России.

Ранее Россия пригрозила положить руку на американские активы в качестве компенсации в случае изъятия ее средств на Западе. В Киеве поддержали передачу прибыли, но отметили ее малую значимость по сравнению с потребностями страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us