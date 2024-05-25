Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюзу придется выбирать между поддержкой международных институтов, основанных на верховенстве закона, и поддержкой Израиля. Об этом он сообщил во время панельных дискуссий, организованных Европейским университетским институтом (EUI) во Флоренции.

Касаясь палестино-израильского конфликта, Боррель подчеркнул важность политического решения. «Нам необходимо наладить диалог с арабскими странами и найти политическое решение, потому что военного решения не существует. Политическое решение должно начаться с нас, иначе урегулирования не будет. Европейские страны должны это понять. Надеюсь, что мы сделаем шаг вперед по этому вопросу в Брюсселе в понедельник», - заявил он.

Боррель также указал, что ситуация в секторе Газа разделяет Европу, что подтверждается голосованием европейских стран в ООН. Он обратил внимание на решение Международного Суда ООН, которое требует от Израиля немедленного прекращения военных атак и всех действий в Рафахе.

«Например, давайте посмотрим на решение, принятое сегодня Международным Судом. Как вы, как ЕС, отреагируете? Какова будет наша позиция? Нам придется выбирать между нашей поддержкой международных институтов, основанных на верховенстве закона, и нашей поддержкой Израиль», — подчеркнул Боррель.

Кроме того, он отметил, что признание палестинского государства некоторыми европейскими странами, такими как Испания и Ирландия, является попыткой найти решение на основе двух государств.

Ранее в интервью телекомпании TVE Боррель призвал Израиль не запугивать судей Международного уголовного суда (МУС) после того, как главный прокурор Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.