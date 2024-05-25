Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку в Ванадзоре из-за плохой погоды. Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook.

«Все хорошо. Из-за плохих погодных условий наш вертолет приземлился в Ванадзоре. Теперь мы в дороге на машине», — написал он.

Пашинян также опубликовал кадры полета и посадки вертолета, на которых видна густая облачность. Согласно сообщению Armenian Time, премьер-министр направлялся в Ташир, находящийся примерно в 37 км от Ванадзора.

Ранее, 19 мая, в горах на северо-западе Ирана потерпел крушение вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси, возвращавшегося после визита на границе с Азербайджаном. На борту также находились еще семь человек, включая главу МИДа Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати. Все они погибли.

По данным Генштаба иранских вооруженных сил, вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью. В районе аварии была плохая видимость из-за тумана, что затруднило поиски места катастрофы. Голам Хоссейн Эсмаили, глава администрации президента Ирана, сообщил, что погодные условия были нормальными, но в районе медного рудника Сунгун была облачность.

Ибрагима Раиси похоронили 23 мая в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Резы. В Иране объявили пятидневный траур, а обязанности президента передали первому заместителю Мохаммеду Мохберу. На 28 июня назначены выборы нового главы государства.