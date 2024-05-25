Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в честь годовщины создания Африканского союза и Дня Африки.

«Я от всего сердца поздравляю с годовщиной создания Африканского союза и Днем Африки 25 мая. Передаю свою любовь и уважение братским народам по всей Африке, с которой у нас крепкие гуманитарные и исторические связи, уходящие корнями в 9 век», — написал на своей странице в X турецкий лидер.

«У нас есть давняя сердечная связь с Африкой. Мы народы, сплоченные под сенью дружбы и братства», — написала первая леди Турции Эмине Эрдоган по случаю 61-й годовщины создания Африканского союза и Дня Африки.

Супруга турецкого президента выразила пожелание вечной солидарности с африканским континентом, которая «укреплялась годами сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, культуры и многих других областях».

«Пусть будет благословенным день Африки, вдохновивший незабываемые воспоминания в моей памяти и сердце», — добавила Эмине Эрдоган.

Министерство иностранных дел Турции также выступило с поздравлением по случаю знаменательной даты.

«По случаю 61-й годовщины создания Африканского союза, символизирующего идеал интегрированного африканского континента с желанием жить вместе в атмосфере терпимости, мы от всего сердца поздравляем всех наших африканских друзей с Днем Африки 25 мая», — отметили в МИД Турции.

«Сегодня мы ведем отношения с Африкой на принципах взаимного уважения и равенства. Утверждение мира, стабильности и развития во всей Африке - основная цель нашего сотрудничества. Турция будет поддерживать континент, чтобы его голос, вдохновленный справедливостью и равенством, звучал громче», — подчеркнули в МИД.

Министерство также напомнило о предстоящей Третьей конференции министров Турции и Африки в 2024 году, которая будет способствовать углублению партнерства с континентом. «Да здравствует День Африки!» - заключили в турецком внешнеполитическом ведомстве.