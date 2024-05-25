ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Украине расследуют потерю позиций на Харьковщине
В Украине выясняются действия командования 125 бригады, 415 батальона и других подразделений после потерь позиций, техники и личного состава на границе с РФ
В Украине расследуют потерю позиций на Харьковщине
Фото: Reuters / Others
25 мая 2024 г.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) расследует действия командования нескольких военных подразделений из-за потери позиций, техники и личного состава на Харьковском направлении.

По данным ГБР, командование 125 отдельной бригады, 415 отдельного стрелкового батальона, 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового батальона и других подразделений ненадлежащим образом организовали оборону позиций на границе Харьковской области с РФ, что привело к их потере, потерям военной техники и личного состава.

В постановлении ГБР подчеркивается необходимость установить соответствие действий военных, оставивших боевые позиции 125-й бригадой 10 мая 2024 года в районах Стрелечьи, Красного, Борисовки, Пыльного и Гатища, требованиям и выявить причинно-следственную связь с их потерей.

Из-за сдачи позиций оттеснение противника осуществлялось силами второго эшелона. В расследовании фигурируют 28 человек, включая командира 125 бригады, его заместителей и других должностных лиц подразделений.

Согласно сегодняшней сводке Генштаба ВСУ, украинские силы оттесняют противника от переднего края обороны и имеют успех на некоторых участках Харьковского направления. Согласно ведомству, всего за сутки произошло 90 боевых столкновений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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