Бывший глава «Роскосмоса» и вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин заявил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, причинив повреждения. По его словам, объект – «ключевой элемент системы боевого управления стратегическими ядерными силами».

«Заказчиком грандиозного преступления» Рогозин назвал США. По его словам, «версию о том, что Вашингтон не знал о планах удара по системе противоракетной обороны России, можно отбросить».

«Вашингтону придется ответить по полной за случившееся. Таким образом, мы стоим не то что на пороге, а уже на краю, за которым, если не остановить противника в подобных действиях, начнется необратимый обвал стратегической безопасности ядерных держав», — предупредил экс-глава «Роскосмоса».

Судя по опубликованным в Telegram-каналах фотографиям, под удар, предположительно, попало антенное сооружение радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».

«Воронеж-ДМ» - это радиолокационная станция большой дальности, входящая в российскую систему предупреждения о ракетном нападении. Она предназначена для обнаружения баллистических и крылатых ракет, а также других воздушных и космических объектов на расстоянии до 6000 км. РЛС способна одновременно контролировать до 500 целей.

Станция «Воронеж» в Армавире Краснодарского края была введена в эксплуатацию в 2013 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и считается важным элементом системы противоракетной обороны страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что РЛС «Воронеж» в Армавире, входящая в систему предупреждения, способна «засечь даже самую малозаметную цель, в доли секунды обнаружить пуски ракет разных типов за сотни и тысячи километров от границ».