НАТО уничтожит каждый российский военный объект на территории Украины, если Москва пойдет на использование ядерного оружия. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Однако он считает маловероятным такой шаг со стороны России, так как, по его словам, Вашингтон уже донес до Москвы соответствующее предупреждение.

«Американцы сказали русским, что если вы примените ядерную бомбу, даже если никто не погибнет, мы поразим все ваши объекты в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все», — рассказал Сикорский.

Дипломат утверждает, что предостережения американцев — не блеф. Кроме того, Сикорский напомнил, что Китай и Индия уже публично заявляли о своей позиции, предостерегающей Москву от ядерного удара.

«Это не детские игры. Ведь если это табу будет нарушено, как и запрет на силовое изменение границ, Китай знает, что Япония и Корея прибегнут к разработке ядерного оружия. А Пекин, думается, хотел бы избежать этого», — предостерег дипломат.

Сикорский также одобрительно высказался о праве Киева поражать военные объекты внутри РФ. Он призвал западные страны перестать «постоянно ограничивать себя» в поддержке украинской обороны.

В начале этой недели в юго-западном регионе РФ начались маневры, имитирующие приведение в готовность и применение тактических ядерных вооружений.

Учения направлены на «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», сообщает военное ведомство РФ.

В начале 2023 года глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США, Индия и Китай предостерегли президента РФ Владимира Путина от перехода к ядерному оружию. Он добавил, что Путина известили о последствиях и это, по словам госсекретаря, «возымело эффект».