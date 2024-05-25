В отдаленных горных районах Папуа — Новой Гвинеи на месте схода огромного оползня работают спасатели. Они вместе с местными жителями ищут сотни людей, которые, предположительно, стали жертвами стихийного бедствия.

«В настоящее время мы все еще ищем тела, погребенные огромным оползнем», - сказал глава общины Марк Ипуиа агентству Reuters в субботу, добавив, что под завалами могут находиться более 300 жителей деревни.

На данный момент из-под завалов удалось извлечь только четыре тела, сообщил представитель ООН в Порт-Морсби, столице Папуа — Новой Гвинеи.

По словам представителей правительства, стихия обрушилась на деревню Каокалам в провинции Энга рано утром в пятницу, когда многие жители спали дома.

По данным местных СМИ, по меньшей мере 1182 дома оказались погребены под оползнем в районе, расположенном примерно в 600 км к северо-западу от Порт-Морсби. «Под обломками находится множество домов, до которых невозможно добраться», - сказал представитель ООН Серхан Актопрак, по оценкам которого в поселении на склоне холма проживает до 3000 человек.

«Земля продолжает оползать и двигаться, что делает ее опасной для людей», - добавил он.

Оползень также заблокировал доступ к шоссе, поэтому вертолеты - единственный способ добраться до района. Команда медиков, включая военных и полицейских, также столкнулась с трудностями при подъезде к району из-за пересеченной местности и повреждений основных дорог.

В общей сложности от оползня в районе Мулитака в провинции пострадали более шести деревень, сообщило в субботу Министерство иностранных дел и торговли Австралии.

В марте по меньшей мере 23 человека погибли в результате оползня в соседней провинции. Южнотихоокеанский регион подвержен стихийным бедствиям, включая проливные дожди, наводнения и землетрясения.