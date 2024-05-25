На следующей неделе должны возобновиться переговоры с посредниками между ХАМАС и Израилем. Их предметом станет достижение соглашения об освобождении пленных.

Об этом в субботу агентству Reuters анонимно заявил чиновник, осведомленный в этом вопросе. Он просил также не раскрывать, госслужащим какой страны он является.

Решение о возобновлении переговоров, по его словам, было принято после того, как глава израильской разведки Моссад встретился с главой ЦРУ и премьер-министром Катара, который выступал в качестве посредника.

«В конце встречи было решено, что на следующей неделе начнутся переговоры на основе новых предложений, выдвинутых посредниками, Египтом и Катаром, и при активном участии США», - добавил чиновник.