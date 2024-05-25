Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии Совета по внешнеэкономическим связям (DEİK), прошедшем в Международном конгресс-центре и выставочном комплексе Лютфи Кырдар. В своей речи он затронул ключевые вопросы, связанные с текущей ситуацией в экономике Турции.

Глава государства подчеркнул, что торговые и дипломатическое давление на Израиль будет продолжено до прекращения насилия в секторе Газа. «Мы будем продолжать оказывать давление на Израиль в торговой и дипломатической сферах до тех пор, пока правительство Нетаньяху не прекратит резню в Газе», — заявил президент.

Кроме того, Эрдоган отметил важность поддержки бизнеса, особенно в условиях сложной глобальной экономической ситуации и последствий землетрясений, которые обрушились на Турцию в феврале, унесших более 53 тыс. жизней и нанеся ущерб на сумму 104 млрд долларов.

«Несмотря на все эти негативные факторы, слава Богу, мы не отклонились от наших целей ни в одной области, от экспорта до роста, от занятости до инвестиций», — подчеркнул Эрдоган. Он поделился впечатляющими экономическими достижениями Турции, включая рост экспорта до рекордных 257,6 млрд долларов в апреле и снижение дефицита торговых операций до 31,2 млрд долларов в марте.

Президент также отметил снижение уровня безработицы до 8,6% и рост национального дохода до 1,1 трлн долларов. По словам главы государства, Турция преуспела во многих областях, несмотря на глобальные и внутренние вызовы.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Турция сможет использовать период до следующих выборов в 2028 году для достижения еще более впечатляющих успехов. «Я искренне верю, что немного терпения, усилий и решимости, с позволения Аллаха, мы добьемся еще более прекрасных результатов», — заключил он.