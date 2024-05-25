Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал себя божьим избранником, которому предназначено править в Индии еще свыше 20 лет. Индийский лидер заверил, что Бог предназначил ему править до 2047 года, чтобы создать экономически развитую Индию.

«Кто-то может назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма (Высшая сущность/Бог/Святой Дух в индуизме — прим. ред.) послал меня по особой причине. Вот почему я полностью посвятил себя Богу», - заявил премьер-министр, отметив, что Бог направляет его, указывает путь, придавая трудолюбие и силу.

74-летний индийский лидер пообещал превратить Индию в экономически развитую страну к 2047 году, работая круглосуточно: «Я верю, что Бог велел мне работать 24 часа в сутки, чтобы достичь цели развитой Индии».

Нарендра Моди также в качестве своих заслуг отметил скандальное решение отменить 370 статью конституции Индии, которая наделяла мусульманскую провинцию Джамму и Кашмир особым статусом. Он также обвинил оппозицию и Конгресс Индии в чрезмерной защите мусульман.

«Большая часть мира промолчала. Даже исламские страны сохраняли спокойствие, но, к сожалению, Конгресс моей страны продолжал ныть», - сказал индийский лидер, отметив, что до его премьерства «каждая страна мира ставила Индию на скамью подсудимых по вопросу Кашмира».