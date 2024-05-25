Почти на каждой улице в западной части Хан-Юниса и Дейр-эль-Бале можно увидеть десятки легковых автомобилей, грузовиков и тележек, запряженных животными, которые нагружены багажом, матрасами и одеялами. Они везут палестинцев, бегущих из Рафаха, где Израиль в последние недели усилил воздушные бомбардировки и наземные операции.

«Мы пробыли в Рафахе около четырех несчастных месяцев, не получая практически никакой помощи и не имея водопровода», - говорит 39-летний Ахмед Абу аль-Энейн, который был вынужден покинуть Джабалию на севере сектора Газа.

«Но у нас не было другого выбора: либо жалкая жизнь, либо смерть», — сообщил он изданию Middle East Eye. Абу аль-Энейн уже пятый раз перемещается в Дейр-эль-Балах, где он вместе с семьей разбил лагерь на берегу моря. Он — один из почти 900 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть Рафах с начала мая в результате нового израильского наземного наступления.

Рафах, самый южный город сектора Газа, стал убежищем для сотен тысяч палестинцев после того как Израиль вытеснил их из других районов Газы в ходе своей военной кампании. Небольшой город, граничащий с Египтом, превратился в большой временный лагерь с разбросанными повсюду палатками. Большинство организаций ООН и международных организаций также перенесли базы в Рафах и разместили в городе склады с гуманитарной помощью.

Хотя город подвергался и постоянным авиаударам, приводившим к жертвам, и ограничениям на поставки помощи, эта часть Газы долгое время оставалась наиболее благоприятным местом, где люди могли спасти свои жизни.

В западных районах Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха, куда Израиль объявил «эвакуацию» из Рафаха, инфраструктура значительно слабее, пространство ограничено и меньше возможностей для оказания гуманитарных услуг.