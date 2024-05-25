ТУРЦИЯ
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Турция призывает Мьянму остановиться
МИД Турции прокомментировал продолжающийся конфликт в Мьянме, призвав допустить в страну гуманитарные миссии
Турция призывает Мьянму остановиться
МИД Турции / Others
25 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление относительно недавнего обострения конфликта в Мьянме.

«Мы с большой озабоченностью следим за эскалацией столкновений и ростом числа жертв среди гражданского населения в Мьянме в последние месяцы», — говорится в сообщении ведомства.

«Мы глубоко опечалены недавними сообщениями о нападениях на гражданское население в штате Ракхайн, особенно на мусульман-рохинджа, и нарушениях, приведших к перемещению десятков тысяч людей», — отметили в МИД.

Министерство призвало стороны конфликта соблюдать международное право и предоставить гуманитарным группам доступ в зоны конфликта:

«Мы призываем стороны конфликта соблюдать нормы международного права и международного гуманитарного права; защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру; воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации этнического или религиозного конфликта, включая принудительную вербовку; и предоставить доступ в регион для оказания немедленной и бесперебойной гуманитарной помощи».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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