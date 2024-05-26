Число погибших при ударе по гипермаркету в Харькове выросло до 14 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

43 человека получили ранения. Над устранением последствий обстрела работают 200 спасателей.

*** 23:23 (25/05)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о 6 людях, которые погибли на месте в харьковском «Эпицентре».

*** 22:15 (25/05)

Число погибших в результате удара по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове возросло до 4, количество раненых – до 40. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

*** 18:23 (25/05)

В результате российского ракетного удара по строительному гипермаркету «Эпицентр» в Харькове погибли 2 человека и 24 были ранены. Об этом сообщили руководитель региона Олег Синегубов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

По словам Синегубова, более десятка работников «Эпицентра» не выходят на связь.

«Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей», — заявил глава Харьковской областной военной администрации.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «более 200 человек» могли находится в здании в момент попадания ракеты.

Он добавил, что сейчас площадь порядка 10 тыс. кв. м охвачена огнем.

Глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале написал затем, что в результате удара разгорелся пожар площадью 15 тыс. кв. м.

Позже стало известно об очередном воздушном ударе по Харькову — он пришелся на Центральный парк. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.