Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру связи армии РФ в Крыму. Это следует из спутниковых снимков, попавших в распоряжение и опубликованных изданием «Радио Свобода». Ракетный удар пришелся по объекту пограничной службы ФСБ в окрестностях побережного города Алушта.

О массированной воздушной атаке со стороны Украины сообщал назначенный РФ глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в результате ударов погибли двое. Российское Министерство обороны отчиталось о пресечении «попыток атаковать» территорию Крыма.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», взрывы в те же часы были зафиксированы в Севастополе и на военном аэродроме «Бельбек».

В начале прошлой недели ВСУ также совершала интенсивные воздушные атаки по Крыму — в Севастополе была поражена электроподстанция, а на бельбекском военном аэродроме были уничтожены 3 боевых самолета и топливный склад.

13 мая сообщалось, что в результате удара ВСУ дальнобойными ракетами была повреждена российская радиолокационная база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму и убит командир части.