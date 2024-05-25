ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ВСУ ударили по центру связи армии РФ
СМИ публикуют кадры последствия ударов по объектам погранслужбы ФСБ в Крыму, о массированном обстреле полуострова сообщил назначенный РФ губернатор региона
ВСУ ударили по центру связи армии РФ
Спутниковый снимок аэродрома «Бельбек» в Крыму после ракетной атаки ВСУ / Others
25 мая 2024 г.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру связи армии РФ в Крыму. Это следует из спутниковых снимков, попавших в распоряжение и опубликованных изданием «Радио Свобода». Ракетный удар пришелся по объекту пограничной службы ФСБ в окрестностях побережного города Алушта.

О массированной воздушной атаке со стороны Украины сообщал назначенный РФ глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в результате ударов погибли двое. Российское Министерство обороны отчиталось о пресечении «попыток атаковать» территорию Крыма.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», взрывы в те же часы были зафиксированы в Севастополе и на военном аэродроме «Бельбек».

В начале прошлой недели ВСУ также совершала интенсивные воздушные атаки по Крыму — в Севастополе была поражена электроподстанция, а на бельбекском военном аэродроме были уничтожены 3 боевых самолета и топливный склад.

13 мая сообщалось, что в результате удара ВСУ дальнобойными ракетами была повреждена российская радиолокационная база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму и убит командир части.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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