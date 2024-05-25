Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал в субботу к прекращению «затянувшейся войны» в Газе, подчеркнув, что нет никаких шансов «добиться полной победы или полного уничтожения ХАМАС».

В интервью израильской общественной телерадиокомпании KAN Ольмерт заявил, что «военная операция в Рафахе должна быть остановлена». Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы сделать возможным возвращение пленных.

По словам Ольмерта, боевые действия в Газе «не служат никаким интересам Израиля, а скорее служат премьер-министру Биньямину Нетаньяху и некоторым экстремистски настроенным членам его правительства».

Израиль продолжает жестокое наступление на Газу после трансграничного вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 человек и еще 250 были взяты в плен. Некоторые из пленников были возвращены во время короткого ноябрьского перемирия.

С тех пор в Газе было убито более почти 36 тыс. палестинцев. Кроме того, большая часть инфраструктуры сектора Газа была разрушена, что привело к тяжелым гуманитарным последствиям.

В прошлом году Южная Африка подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в Газе. Суд обязал Тель-Авив не допускать актов геноцида, прекратить военное наступление на город Рафах на юге Газы и принять меры, гарантирующие оказание гуманитарной помощи гражданскому населению блокированного эксклава.