Израильский резервист пригрозил мятежом, если война в Газе закончится, не достигнув «полной победы». Он заявил, что хочет уничтожить всех палестинцев в осажденном эксклаве.

Солдат в маске, личность которого не установлена, заявил на видео, что не будет подчиняться приказам министра обороны Йоава Галанта. Видео было опубликовано в пятницу ультраправым журналистом Йинон Магаль, а затем распространено сыном Нетаньяху Яиром Нетаньяху. Это вызвало волну осуждения.

Военный в маске сказал, что он и «100 тыс. резервистов» отвергают планы по передаче Газы палестинцам, независимо от того, будет ли это Палестинская администрация, ХАМАС или другое «арабское образование».

«Йоав Галант, вы не можете выиграть войну. Уходите в отставку. Вы не можете выиграть эту войну. Вы не можете командовать нами», - говорит человек на видео.

«Говорю вам, Йоав Галант, если мы не продолжим до победы, 100 тыс. резервистов встанут у забора, и мы призовем жителей государства Израиль прийти в Газу, чтобы нас поддержать», - добавил он, имея в виду пограничный забор между Израилем и Газой.

Израильские военные начали расследование по поводу видеозаписи, заявив, что поведение, показанное на ней, является «серьезным нарушением» армейских приказов и ценностей и представляет собой подозреваемое уголовное преступление, сообщают израильские СМИ.

Начальник штаба также созвал «немедленное совещание командования», сообщил Haaretz представитель армии.

По данным Times of Israel, мужчина был одет в израильскую военную форму и, судя по всему, говорил из заброшенного здания на территории сектора Газа.

Видео было адресовано премьер-министру Биньямину Нетаньяху и появилось после того, как Галант вступил с ним в конфликт по поводу так называемого «послевоенного плана» в Газе. Ранее в этом месяце Галант публично отверг бессрочное израильское управление Газой, потребовав, чтобы гражданскими делами занимался палестинский орган.

«Хорошо подумайте, кому вы собираетесь передать ключи [от Газы] после этого», - сказал солдат на видео, обращаясь к Нетаньяху.

Затем он добавил, что солдаты хотят «разорвать на куски всех, кто здесь остался».

«Никто не останется в живых, кто бы ни обидел народ Израиля», — добавил он.

«Вы [Галант] хотели военного переворота? Так вот, я говорю вам: мы резервисты, которые не могут вернуться домой, мы покажем вам, что такое капитуляция и победа, и мы покажем вам, как побеждают настоящие евреи».

По данным Haaretz, высказывания в видео, а также его распространение Яиром Нетаньяху могут быть приравнены к подстрекательству, что карается тюремным заключением сроком до пяти лет.