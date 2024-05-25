Недовольство вылилось через край

Политические разногласия в Израиле достигли своего пика после телеобращения министра обороны страны Иоава Галанта к нации. Он посетовал на отсутствие у премьер-министра Биньямина Нетаньяху четкого плана послевоенного устройства сектора Газа и пригрозил выходом из правительства, а также «обратиться к народу и сформировать правительство, которое завоюет его доверие».

По его словам, в противном случае после окончания войны Израиль будет вынужден взять на себя управление Газой с населением 2,3 млн человек, а это больно ударит по экономике и будет стоить жизни многим израильским солдатам.

Особенно глава Минобороны настаивает на том, чтобы премьер-министр определился с тем, кто будет управлять этой палестинской территорией после войны. Ранее Биньямин Нетаньяху представил план «Послезавтра», в котором указывалась необходимость установления полного контроля со стороны Израиля как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан.

При этом в документе не указывалось, кто будет управлять палестинскими территориями и какой у них будет политический статус.

Позицию Галанта поддерживают США, заявляя, что не потерпят израильскую оккупацию Газы, а также представители оппозиции, включая члена военного кабинета Бени Ганца.

Его выступление стало открытым вызовом правящей коалиции. Он призвал руководство страны до 8 июня утвердить план действий для реализации стратегических целей национального значения, которые включают в себя освобождение заключенных, демонтаж политической и военной инфраструктуры палестинских группировок, демилитаризацию сектора Газа, формирование структуры управления с участием представителей Палестины, стран арабского мира, ЕС и США, без участия ФАТХ и ХАМАС, продвижение мирной сделки с Саудовской Аравией, обеспечение призыва ультраортодоксов в армию, возвращение жителей северных и южных приграничных районов Израиля в свои дома.

В противном случае Ганц также пригрозил выходом из состава правительства и обращением к народу для создания нового, «которое бы опиралось на широкое народное единство».

На стороне Ганца и Галанта также член военного кабинета министров Израиля, генерал-лейтенант Гади Айзенкот и часть депутатов от партии Нетаньяху «Ликуд». Как пишут израильские СМИ, военные стали активно действовать против правящей коалиции из-за растущего внутри армии разочарования после того, как премьер отдал приказ взять под контроль юго-восточный участок пограничной линии между Газой и Египтом, опасаясь осложнения отношений с Каиром, а также из-за планов премьер-министра сформировать на территории Газы военную администрацию под израильским армейским управлением.

США недовольны

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко ответил, что требования Ганца будут означать «конец войне и поражение Израиля, оставление ХАМАС у власти и создание палестинского государства». Он добавил, что не готов «перейти от ХАМАСтана к ФАТХастану», имея в виду передачу контроля движению ФАТХ, действующему на Западном берегу реки Иордан, а также подчеркнул, что власти думают над тем, кому передать контроль над Газой после войны, но эти мысли «пока носят конфиденциальный характер».

До этого в СМИ просачивались сообщения о том, что Тель-Авив просил Палестинскую администрацию взять под контроль КПП «Рафах», однако впоследствии израильские власти опровергли эту заявления. Позже появилась сообщения о том, что с похожим предложением Израиль обратился к Египту, но получил отказ. В Каире отметили, что управлять КПП должны палестинцы.

Однако как Нетаньяху, так и его ультраправые партнеры по коалиции считают, что «управление сектором Газа нельзя доверять Палестинской администрации».

В ответ на выступление Галанта глава Минфина Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир раскритиковали министра обороны страны, призвав Нетаньяху отправить его в отставку. Министр финансов Израиля и вовсе настаивает на юридическом закреплении запрета на участие Палестинской администрации в послевоенном управлении сектором Газа.

Между Галантом и Нетаньяху довольно напряженные отношения уже давно. Весной прошлого года израильский премьер уже увольнял главу Минобороны, раскритиковавшего судебную реформу. Однако это вызвало не только массовые протесты, но и недовольство американского президента Джозефа Байдена, в результате чего израильские власти были вынуждены восстановить его в должности.

Так что в этот раз скорее всего Нетаньяху не станет выгонять Галанта из правительства, как бы ему ни хотелось это сделать. В настоящее время рейтинги правительства Нетаньяху и его партии «Ликуд» ниже, чем у конкурентов, поэтому массовые протесты населения премьеру совсем не нужны.

Так что ему необходимо в скором времени представить план послевоенного устройства Газы, при этом, как сообщают СМИ, в северных районах сектора уже возрождаются административные структуры под руководством ХАМАС.

Арабские страны на саммите ЛАГ выступили за размещение в Палестине миротворческих сил до создания палестинского государства.

Повеяло кризисом

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что Бени Ганц выдвинул ультиматум Нетаньяху с совершенно невыполнимыми требованиями.

«Только начались бои за, казалось бы, «последний оплот ХАМАС» в Рафахе, как движение вновь дало о себе знать на севере сектора Газа. В Газу не хотят запускать Махмуда Аббаса, поскольку тот поставит вопрос о переговорах с Израилем по созданию палестинского государства. Но если не Аббас, то каких палестинцев хотят видеть израильтяне в новой администрации?» — задается вопросом политолог.

Он добавил, что в отношении нормализации между Израилем и Саудовской Аравией Эр-Рияд предельно четко обозначил, что примирение с Израилем возможно только при создании палестинского государства.

«Не знаю, как Нетаньяху будет выпутываться. Пока он лишь обвинил Ганца в том, что тот хочет отдать победу в руки ХАМАС. Но политическим кризисом в Израиле, кажется, уже повеяло», — подытожил аналитик.