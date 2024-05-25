Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выразил уверенность в грядущих «приятных переменах» не только в Иране, но и во всем мире. Его видеообращение было опубликовано в Telegram-канале «Долат Бахар», управляемом сторонниками Ахмадинежада.

Сторонники Ахмадинежада в парламенте приветствовали его возможное выдвижение, назвав его «одним из самых популярных политических фигур в стране».

Депутат Ахмад Алирза Бейги заявил: «Если Махмуд Ахмадинежад будет баллотироваться на пост президента, он победит», предупредив о «катастрофических последствиях» в случае недопуска экс-президента к выборам Наблюдательным советом.

После смерти Раиси в авиакатастрофе новому иранскому лидеру предстоит восстановить доверие избирателей на фоне низкой явки на прошлых выборах. Аналитики предполагают, что на предстоящих выборах могут доминировать кандидаты из силовых и военных структур.

Стоит отметить, что новый иранский президент будет избран 28 июня, после того как предыдущий президент Ибрагим Раиси и сопровождающая его делегация погибли при крушении вертолета на прошлых выходных.

После отказа Ахмадинежаду в возможности баллотироваться на выборах 2017 года он стал критиком системы, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В последние годы Ахмадинежад в основном хранил молчание, чтобы избежать ответной реакции со стороны лоялистов, близких к верховному лидеру.

Кандидаты, желающие баллотироваться на пост президента, в парламент и Совет экспертов, который назначит преемника Али Хаменеи, должны быть одобрены Наблюдательным советом – конституционным наблюдательным органом на выборах.

Несмотря на то что иранский президент имеет ограниченные полномочия, поскольку важные решения принимаются в канцелярии Хаменеи, внимание к иранским выборам связано с тем, что итоги избрания дадут предварительные ответы на вопросы о будущем политическом ландшафте страны.