Иран, один из крупнейших производителей нефти в ОПЕК, намерен нарастить добычу черного золота до 4 млн баррелей в день. Об этом в воскресенье сообщило иранское информагентство «Тасним».

«Экономический совет под председательством временного президента Ирана Мохаммада Мохбера одобрил план по увеличению добычи нефти страны с 3,6 млн баррелей в день до 4 млн баррелей в день», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что Иран входит в число лидеров по количеству введенных против него санкций, введенные США ограничения не смогли остановить иранский нефтяной экспорт - опору национальной экономики. Аналитики отмечают, что санкции США лишь отрезали Тегеран от традиционных покупателей, вынудив искать новых и продавать нефть со скидкой.

Снятие санкций США в рамках ядерной сделки 2015 года позволило Ирану продавать свою нефть покупателям в Европе и Восточной Азии. Экспорт нефти достиг пика в 2018 году.

Но экспорт резко упал после того, как тогдашний президент Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения. В последние годы Иран нарастил продажи, обходя санкции, в том числе используя свой «теневой флот» для транспортировки нефтяных поставок в обход ограничений.

Ключевую роль в наращивании подобного экспорта сыграл растущий спрос Китая на иранскую нефть. По данным Argus, сейчас около 1,5 млн баррелей в день, или 85-90% иранского экспорта, идет в Китай. Тегеран дает Китаю крупную скидку до 15% с каждого барреля, чтобы сделать покупку выгодной для Пекина, невзирая на риск нарушения санкций.