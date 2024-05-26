На севере Армении в результате наводнения погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. Инцидент произошел на участке дороги Шнох-Техут, где автомобиль «Опель» упал в реку. В другом месте, на участке Айрум-Алаверди, грузовик был частично затоплен, а двое граждан ожидают помощи на крыше транспортного средства.

В МВД республики сообщили, что из-за стихии на севере Армении более 230 человек были эвакуированы. Премьер-министр Никол Пашинян направился в зону бедствия.

В спасательной службе МВД Армении также сообщили о взрыве на газозаправочной станции в городе Алаверди, который пострадал от наводнения. По предварительным данным, причиной взрыва стало короткое замыкание, вызванное затоплением компрессоров.

Наводнение также привело к разрушению 50-метрового участка дороги Ванадзор-Алаверди и затоплению нескольких домов в районе станции Айрум и города Алаверди. С 00:40 26 мая 2024 года в Национальный Центр кризисного управления СС МВД и областной Центр кризисного управления Лорийской области поступило множество сообщений об инцидентах, вызванных выходом реки Дебед из берегов.

В 2024 году наводнения и паводки нанесли значительный ущерб нескольким странам. В России пострадали более 40 регионов, особенно сильный ущерб был зафиксирован в Оренбургской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации. В Афганистане и Пакистане с 12 апреля проливные дожди и наводнения унесли жизни более 130 человек.

В Казахстане ущерб от наводнений превысил сумму потерь за предыдущие три десятилетия. В Объединенных Арабских Эмиратах проливные дожди и ураганный ветер вызвали наводнения, затопив Дубай и Абу-Даби, что привело к гибели 20 человек и серьезным нарушениям в работе транспорта.