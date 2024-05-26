Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что ежедневно получает угрозы после своего запроса ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В качестве примера Хан привел в пример конфликт в Северной Ирландии, где Великобритания не бомбила Белфаст в ответ на нападения Ирландской республиканской армии (ИРА).

«Вы не можете так поступать», — сказал в интервью The Times Хан, сославшись на случаи, когда ИРА пыталась убить Маргарет Тэтчер и совершала другие громкие нападения. «Но британцы не сказали: «Ну, [в центре Белфаста] на Фоллс-роуд, несомненно, могут быть члены ИРА и сторонники республиканцев, поэтому давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд», — указал Хан.

Хан отметил, что, несмотря на право Израиля на самооборону, никто не может совершать военные преступления и преступления против человечности.

Он также прокомментировал критику британского премьера Риши Сунака и президента США Джо Байдена, подчеркнув, что его «работа — не заводить друзей. Мы должны выполнять свою работу независимо от того, аплодируют нам или осуждают». Хан призвал обратить внимание на доклады международных благотворительных организаций о бедственном положении палестинских детей и подчеркнул, что «войну нельзя так вести», иначе Женевские конвенции будут бесполезны.

Хан добавил, что если государства не примут меры по исполнению ордера на арест, это будет иметь серьезные последствия. «МУС — их детище, я — всего лишь няня или наемная помощница», — отметил он, призывая к соблюдению международного гуманитарного права.

Около недели назад, 20 мая, Хан объявил о запросе ордеров на арест для высших должностных лиц Израиля и ХАМАС. С израильской стороны речь шла о премьере Биньямине Нетаньяху и министре обороны Йоаве Галанте за использование «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе отказ в поставках гуманитарной помощи и умышленные нападения на гражданское население». Нетаньяху назвал позицию прокурора МУС «абсолютным искажением реальности» и «новым антисемитизмом».