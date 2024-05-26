Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп был встречен криками недовольства, свистом и осуждением на Национальном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне. Вместо привычного одобрения своих преданных сторонников, Трамп столкнулся с громкими возгласами неодобрения и свистом.

Либертарианцы традиционно выступают за ограниченную роль правительства и личные свободы. Они обвиняют Трампа в «поспешном создании вакцины от COVID-19 во время пандемии» и в «недостаточной защите невакцинированных» во время его президентской каденции. Лишь небольшая группа сторонников Трампа приветствовала его на съезде, а один из участников мероприятия выкрикнул: «Дональд Трамп должен был получить пулю!»

Трамп упомянул 88 обвинений против него. «Если я и не был либертарианцем, то теперь я один из них», — воскликнул он. Он охарактеризовал администрацию Байдена и демократов как сторонников «левого фашизма». Бывший президент попытался привлечь либертарианцев, утверждая, что у них больше общего с республиканцами по вопросам налогов и размера правительства. «Нам не следует бороться друг с другом. Объединитесь со мной, чтобы победить Байдена», — призвал он, что вызвало новые возгласы неодобрения.

Трамп также пообещал включить либертарианца в свой кабинет, но и это не убедило собравшихся. Однако его обещание помиловать Росса Ульбрихта, создателя Silk Road, было встречено аплодисментами толпы с выкриками «Свободу Россу».

Основатель сайта «Шелковый путь» (Silk Road) Росс Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению судом Нью-Йорка в 2015 году. В возрасте 31 года, Ульбрихт был признан виновным по всем пунктам обвинения, включая распространение наркотиков, участие в преступном сообществе, отмывание денег, подделку документов и компьютерный взлом.