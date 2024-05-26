Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости и Дня вооруженных сил Азербайджана в здании Национального конгресса и культурного центра при Президентском комплексе Бештепе.

В своей речи Куртулмуш поздравил Азербайджан и подчеркнул важность единства тюркского мира в формировании многополярного мира. Он отметил, что развитие тюркского мира будет способствовать глобальному миру и высоко оценил усилия стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в расширении сотрудничества с тюркским миром.

«На пространстве от Центральной Азии до Анатолии и Балкан, которое мы называем «бирюзовой дугой», тюркские государства с населением, приближающимся к 300 млн, богатыми природными ресурсами и стратегическим положением неизбежно станут новым элементом баланса в мире», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что тюркский мир становится новым полюсом силы. «Развитие тюркского мира будет одним из важнейших факторов, способствующих глобальному миру. Мы высоко оцениваем усилия стран-членов ОТГ, особенно Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, в расширении сотрудничества на всех уровнях», — заявил Куртулмуш.

Куртулмуш отметил, что Азербайджан и Турция будут ключевыми акторами в процессе развития и процветания тюркского мира. Он подчеркнул, что прекрасные отношения между двумя странами, особенно за последние годы, станут примером для тюркских государств.

Председатель парламента также выразил признание историческим достижениям Азербайджана, включая победу во Второй Карабахской войне, и отметил значительную роль поддержки Турции и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в этой победе.

Куртулмуш подчеркнул важность укрепления связей между народами в таких областях, как образование, наука, культура и спорт, и выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы и братства между народами Турции и Азербайджана.