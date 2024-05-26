ПОЛИТИКА
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Ракетный обстрел Тель-Авива
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве. Движение ХАМАС сообщило о «крупной ракетной атаке» в ответ на действия Израиля в Газе
Ракетный обстрел Тель-Авива
Иллюстративное фото: АА / Others
26 мая 2024 г.

В воскресенье в Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая о возможном прилете ракет. Вооруженное крыло ХАМАС – «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама» – заявило о запуске «крупной ракетной атаки» по Тель-Авиву в ответ на «массовые убийства мирных жителей сионистами».

По сообщению Reuters, сирены в Тель-Авиве были включены для предупреждения о возможном приближении ракет. Это первый за последние месяцы конфликта ракетный обстрел Тель-Авива.

Обстрел происходит на фоне неспособности Израиля добиться решающей победы над ХАМАС после восьми месяцев военных действий в секторе Газа. Ранее издание Politico, ссылаясь на разведданные США, сообщало, что Израилю не удалось демонтировать обширную туннельную сеть палестинского движения, а 70% его боевиков остаются невредимыми. Также стало известно, что ХАМАС смог пополнить ряды тысячами новобранцев.

Генерал Ицхак Брик предупреждал, что «полное уничтожение ХАМАС невозможно», а заявления премьера Нетаньяху об этом являются «обманом». На неудачи военной кампании Израиля также указывает тот факт, что после вывода войск из Хан-Юнуса на юге Газы структуры ХАМАС восстановили контроль в этом районе. Бойцы ХАМАС вернулись в наиболее пострадавшие районы на севере эксклава, где мобилизуются против израильтян и налаживают систему управления.

Неспособность четко определить задачи военной операции и бесполезность боевых действий в палестинском эксклаве уже стали причиной разногласий в военном кабинете. Министр обороны Йоав Галлант и Бенни Ганц, главный политический соперник Нетаньяху, потребовали от него представить детальные послевоенные планы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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