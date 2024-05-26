В Папуа - Новой Гвинее мощный оползень накрыл свыше 150 домов, более 670 человек могли погибнуть.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН, пересмотр числа погибших основан на расчетах чиновников деревни Ямбали и провинции Энга.

Оползень сошел 24 мая, и изначально власти полагали, что он затопил около 60 домов. Однако теперь они пришли к выводу, что речь идет о более чем 150 домах, госучреждениях и предприятиях. К воскресенью обнаружены останки только шести погибших. Глубина завалов составляет от шести до восьми метров.

«По оценкам, на данный момент под землей находятся более 670 человек», — заявил руководитель миссии организации в Папуа - Новой Гвинее Серхан Актопрак.

Сотрудники службы экстренной помощи продолжают эвакуацию людей в безопасные районы. Власти решают, стоит ли запрашивать международную помощь в связи с этой катастрофой. По данным гуманитарной группы CARE Australia, пострадали свыше 4 тыс. человек, однако точное количество жертв пока неизвестно.