Востоковед Гурген Меликян на митинге в Ереване объявил архиепископа Баграта Галстаняна кандидатом в премьер-министры от движения «Тавуш во имя Родины».

Меликян подчеркнул, что стране нужен человек, который может взять на себя ответственность и объединить народ. «Нам нужен человек, который знает, что такое Родина, знает цену человеческой жизни, мира. Этот человек — владыка Баграт», — заявил он.

Галстанян выступил на митинге, отметив, что движение вступило в третий и заключительный этап. По его словам, временный кандидат в премьер-министры должен придерживаться трех ключевых принципов: быть выше партийных интересов, способствовать общественному единству и правосудию, вести внешнюю политику без агрессии и проводить честные выборы без личного участия в них в будущем.

Галстанян также отметил, что никогда не стремился к посту премьера, но борьба привела его к этому решению. Он сообщил, что обсудил свою кандидатуру с Католикосом всех армян и попросил заморозить свою 30-летнюю духовную службу ради служения Родине.

Галстанян заявил, что «борьба за родину требует жертв» и он «готов возложить эту жертву на алтарь священной родины». Архиепископ сообщил, что его двойное гражданство налагает определенные ограничения. Он подчеркнул, что его движение будет действовать в рамках закона и правового поля и не допустит «использования Конституции» против оппонентов армянских властей.

Протестные акции в Армении начались после известия о договоренности Еревана и Баку начать делимитацию на границе Газахского и Тавушского районов, в результате чего Баку восстановил контроль над четырьмя селами.

Движение «Тавуш во имя Родины» возглавил архиеписком Баграт Галстанян, который требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна и обвиняет его в «сдаче земель» Азербайджану.