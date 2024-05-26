Искатели работы в IT-индустрии переживают новый вызов из-за бума искусственного интеллекта. Опасения, что алгоритмы ИИ могут заменить человеческий труд, отодвинулись на задний план. Теперь специалисты сосредоточены на конкуренции с теми, кто лучше разбирается в новых технологиях, и активно совершенствуют свои навыки.

WSJ сообщает, что рынок труда в сфере IT переживает дисбаланс. Высокий спрос наблюдается на ИИ-специалистов «первого уровня» — тех, кто обладает глубокими техническими знаниями или опытом работы с большими языковыми моделями (LLM), такими как ChatGPT. Компании заинтересованы в найме кандидатов с соответствующими навыками, но их на рынке труда недостаточно.

Многие специалисты, попавшие под сокращение или избежавшие массовых увольнений, сталкиваются с новыми стилями управления и реорганизациями, поскольку компании переориентируют свои ресурсы на ИИ. Адаптируясь, они проходят курсы по работе с ИИ и добавляют соответствующие навыки в свои резюме. Согласно данным из отчета Work Trend Index от Microsoft и LinkedIn, за прошедший год количество пользователей LinkedIn, освоивших ИИ-инструменты, увеличилось в 142 раза.

Технологические компании, инвестирующие в ИИ, больше не наращивают штат сотрудников такими темпами, как в прошлые годы. По данным CompTIA, в 2019 году в среднем открывалось 308 000 вакансий ежемесячно, тогда как в апреле 2024 года — всего 180 000.