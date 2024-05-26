Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа имеет большое количество внешних и внутренних врагов и «может умереть». «У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов», — отметил Макрон, выступая на мероприятии в Берлине, посвященном 75-летию германской конституции.

«Европа переживает, как я говорил несколько недель назад, момент, [от которого зависит] ее существование. Я действительно считаю, что наша Европа может умереть», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, этот сложный для Европы момент обусловлен конфликтом в Украине. Кроме того, Европа сталкивается с вызовом декарбонизации экономики, при котором решение климатических проблем не должно мешать экономическому росту и индустриализации. «Я также думаю, что наша демократия находится в своего рода кризисе, и мы сами это видим», — заявил французский лидер, считая, что этот кризис вызван ростом национализма.

В воскресенье начался первый государственный визит президента Франции в Германию за последние 24 года. Цель трехдневной поездки — подчеркнуть крепкие связи между Францией и Германией, ведущими державами Европейского Союза. Визит был отложен с июля прошлого года из-за беспорядков во Франции.

Хотя Макрон часто посещает Германию для координации позиций по вопросам ЕС и внешней политики, это первый государственный визит с полным церемониалом со времен Жака Ширака в 2000 году. Макрона и его жену Бриджит принимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Штайнмайер отметил, что визит Макрона является «доказательством глубины дружбы между Францией и Германией».

В конце апреля Макрон обратил внимание на важность создания мощной обороны Европы на фоне войны в Украине и проведения экономических реформ для конкуренции с Китаем и США. «Мы должны осознать, что наша Европа смертна. Она может умереть. Все зависит от выбора, который мы делаем, и этот выбор необходимо сделать сейчас», — сказал он в своей речи в университете Сорбонна в конце апреля.

По мнению аналитиков, алармистские настроения в речах Макрона могут быть попыткой привлечь избирателей на сторону его партии Возрождение перед европейскими выборами, на которых она отстает от ультраправой партии Марин Ле Пен.