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Испания ожидает от Израиля выполнения решения суда
Глава МИД Испании требует от Израиля прекратить военную операцию в секторе Газа и открыть пограничный переход Рафах на фоне подготовки испанского парламента к признанию палестинского государства
Испания ожидает от Израиля выполнения решения суда
Хосе Мануэль Альбарес / Фото: Reuters / Others
26 мая 2024 г.

Испания ожидает от Израиля скорейшего выполнения решения Международного суда в Гааге, который 24 мая предписал прекратить военную операцию в секторе Газа и немедленно открыть пограничный переход Рафах для доставки гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес.

«Международный суд является структурой ООН, поэтому его решение является обязательным для всех. Мы ожидаем, что все стороны будут его неукоснительно исполнять», — сообщил Альбарес телеканалу TRT Haber.

По его словам, парламент Испании 28 мая примет решение о признании Палестины. «Мы утвердим такое решение, так как поддерживаем решение палестинской проблемы на двухгосударственной основе. Если мы не сделаем этого, оставим негативный след в истории», — заявил глава испанской дипломатии.

«Мы считаем, что народ Палестины заслужил справедливость, мы хотим мира в регионе, хотим, чтобы мирно сосуществовали два государства [Палестина и Израиль]. Таким образом можно спасти совесть человечества», — добавил Альбарес.

Ранее Ирландия и Норвегия также сообщили о решении признать независимость Палестины. В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран, а главы дипмиссий в еврейском государстве были вызваны в МИД. В настоящее время 143 из 193 стран ООН признают государственность Палестины, в том числе Турция.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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