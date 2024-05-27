В результате удара израильской армии по лагерю беженцев в Рафахе погибли 50 человек, сообщает Минздрав сектора Газа. Ведомство не уточняет количество раненых, но отмечает, что большинство погибших — женщины и дети. Армия Израиля заявила, что при ударе по Рафаху погибли двое высокопоставленных чиновников ХАМАС — Ясин Рабиа и Халед Нагар.

В беседе с «Аль-Джазирой» пострадавшие от атаки на Рафах сообщили, что в результате удара по комплексу с беженцами сгорел целый квартал. По словам одного из собеседников телеканала, многие из погибших сгорели заживо.

«Я не осознавал, что произошло. Со мной была мама, а брат был ранен в лагере. Я упал на землю и увидел, что моя нога раздроблена», — рассказал телеканалу один из пострадавших.

В заявлении израильской армии говорится, что удар по комплексу был нанесен «с целью уничтожить боевиков ХАМАС».

Рафах, самый южный город сектора Газа, стал убежищем для сотен тысяч палестинцев после того, как Израиль вытеснил их из других районов Газы в ходе своей военной кампании. Небольшой город, граничащий с Египтом, превратился в большой временный лагерь с разбросанными повсюду палатками. Большинство организаций ООН и международных организаций также перенесли базы в Рафах и разместили в городе склады с гуманитарной помощью.

Напомним, что Международный суд ООН вынес в пятницу вердикт, согласно которому Израиль должен немедленно прекратить свою военную операцию в Рафахе. Решение было вынесено после обращения, поданного ЮАР.

«Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для населения Газы условия жизни, способные привести к его полному или частичному физическому уничтожению», — говорится в вердикте.