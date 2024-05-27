Министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил, что в Брюсселе он принял участие в трех важных встречах по вопросам Палестины, которые были организованы совместно странами-членами Европейского Союза и Контактной группой по Палестине. По его словам, эти встречи сыграли ключевую роль в повышении осведомленности о палестинской проблеме.

На первой встрече премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа представил доклад, в котором осветил финансовые, административные и другие кризисы, с которыми сталкивается Палестинская администрация в Рамалле.

Фидан обратил внимание на растущую поддержку международного сообщества в отношении палестинского вопроса, подчеркнув, что это было очевидно на нынешних встречах. Он отметил, что важнее, чем просто поддержка Палестины, предоставить ей свободу и суверенитет, чтобы палестинский народ мог создать собственное государство и развивать свою экономику.

На второй встрече обсуждались стратегические вопросы, касающиеся процесса создания палестинского государства. По словам Фидана, особенно важно признание Палестины такими странами, как Испания, Норвегия, Ирландия и Словения, что довело общее число признающих Палестину стран до 150. Он подчеркнул, что признание Палестины Советом Безопасности ООН является важным шагом в рамках международного права и морального долга человечества.

Фидан отметил, что международное сообщество должно продолжить признание Палестины в качестве полноценного государства, несмотря на возможное отсутствие признания со стороны Совета Безопасности ООН. Он также отметил необходимость относиться к Палестине как к полноценному государству во всех аспектах, включая дипломатические миссии, экономическое сотрудничество и протокольные процедуры.

Министр также раскритиковал политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что его правительство пытается утвердить представление о том, что границы 1967 года больше не существуют и что только Израиль имеет право на существование. Фидан отметил, что международное сообщество должно сопротивляться этой пропаганде и продолжать поддерживать справедливость для Палестины.

В завершение Фидан сообщил, что на следующей неделе состоится встреча в Испании в рамках деятельности Контактной группы, чтобы выразить поддержку признанию Палестины и продолжить усилия по достижению мира на Ближнем Востоке.