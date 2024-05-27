Орловская область РФ подверглась атаке беспилотников, один из которых упал на территорию АЗС в городе Ливны, где погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По словам губернатора, первый беспилотник упал на территорию заправочной станции, после чего на место прибыли сотрудники оперативных служб. В момент их работы АЗС был атакован вторым беспилотником. В результате погиб водитель пожарной части, еще трое сотрудников получили ранения, сообщил Клычков.

Минобороны России отчиталось о 12 перехваченных беспилотниках. По данным ведомства, за ночь 27 мая ПВО сбила по одному дрону над Брянской и Белгородской областями, шесть — над Орловской и четыре — над Краснодарским краем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром сообщил о двух сбитых беспилотниках, что на один больше, чем в сводке Минобороны. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские военные пытались атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. По его данным, пострадавших нет.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России сообщает о «пресечении украинских атак» и о сбитых ракетах и дронах над территорией России. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.