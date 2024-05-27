16 человек погибли и десятки получили ранения в результате российского удара по крупному строительному магазину в Харькове 25 мая, сообщили в руководстве области. Среди погибших — 12-летняя девочка.

Власти Харьковской области уточняют, что в момент удара в здании находилось около 200 человек.

По словам начальника следственного управления Харьковской областной полиции Сергея Болвинова, следователи и судмедэксперты всю ночь искали среди развалин магазина погибших. «Мы опасаемся, что им придется просеивать пепел, чтобы найти останки и опознать жертв», — отметил Болвинов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что часы после удара были «адскими», и поблагодарил всех, кто помогал тушить пламя, охватившее строительный магазин после нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар «жестокой атакой», добавив, что «Россией управляют люди, которые хотят сделать нормой сожжение жизней, разрушение городов и деревень, разделение людей и стирание национальных границ посредством войны».

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, отметил, что рядом с местом удара «нет ни одного военного объекта». По его словам, были опознаны останки 10 человек, погибших в результате удара, восемь все еще числятся пропавшими без вести.

Российские войска с начала мая активно продвигаются на северо-востоке Украины, захватив ряд пограничных сел и город Волчанск. Харьков стал эпицентром российских атак, хотя президент РФ Владимир Путин и пообещал, что Россия не будет захватывать второй крупнейший город Украины.

РФ более 15 раз атаковала украинские позиции на передовой в Харькове за выходные, сообщил генерал Сергей Мельник, командующий силами обороны Харькова, добавив, что «некоторые атаки все еще продолжаются». По его словам, только в ночь с субботы на воскресенье российские войска выпустили по Украине 14 ракет и более 30 беспилотников.

После субботней атаки Зеленский повторил, что «если бы у Украины было достаточно систем ПВО и современных боевых самолетов, такие российские удары были бы невозможны». «Вот почему мы обращаемся ко всем лидерам, ко всем государствам: нам необходимо значительное усиление противовоздушной обороны», — призвал Зеленский западных союзников.