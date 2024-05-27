В Ереване с утра полицейские задержали 197 участников акции протеста, требующих отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом сообщает МВД Армении.

4 мая архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

26 мая на оппозиционном митинге в центре Еревана было предложено выдвинуть Галстаняна на пост премьер-министра. Архиепископ заявил, что намерен «заморозить» свое служение в церкви и попросил об этом католикоса всех армян Гарегина Второго.

Сторонники движения «Тавуш во имя родины» заблокировали трассы Ереван — Аштарак и Ереван — Армавир. Кроме того, перекрыты еще несколько проспектов и улиц в Ереване. Сам Галстанян, как и обещал, тоже перекрыл дорогу: на черном внедорожнике он заблокировал перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова.

Протесты вспыхнули в стране после того, как стало известно, что 19 апреля Баку и Ереван договорились о начале процесса делимитации с Газахской и Тавушской областей. Согласно договоренностям между двумя странами, Азербайджану должны отойти четыре села, которые были оккупированы Арменией в начале 90-х.

Передача этих территорий была предусмотрена и ранее, вопрос о демаркации и делимитации границ решался еще в ноябре 2020 года, после поражения Армении в Карабахской войне.