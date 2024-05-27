Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обратился к президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину с призывом принять участие в мирном саммите в Швейцарии.

В тот же день американский источник агентства Reuters сообщил, что США обязательно примут участие в саммите, но не уточнил, кто будет представлять страну и на каком уровне.

Предположительно, это будет президент Джо Байден, учитывая, что в эти дни он будет в соседней Италии на саммите G7. Киев надеется собрать как можно больше стран на переговоры в Швейцарии. Их главная цель, как утверждает украинское руководство, — собрать единое мировое мнение о том, как остановить войну РФ и Украины, а также оказать давление на президента России Владимира Путина.

26 мая Зеленский выступил с видеообращением на английском языке, записанным в Харькове, внутри обугленных останков типографии, разрушенной в результате ракетного удара России на прошлой неделе. Украинский президент отметил, что в саммите примут участие более 80 стран и призвал США и Китай также принять приглашение.

«Я обращаюсь к мировым лидерам, которые все еще остаются в стороне от глобальных усилий Глобального саммита мира — к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, и к председателю Си, лидеру Китая», — отметил Зеленский.

«Пожалуйста, покажите свое лидерство в продвижении мира — настоящего мира, а не просто паузы между ударами», — призвал президент.

Зеленский добавил, что саммит «покажет, кто в мире действительно хочет положить конец войне». Киев продвигает свой мирный план, т.н. украинскую «формулу мира».

Украина призывает к полному выводу российских войск и восстановлению своих международно признанных границ, что Москва считает неприемлемым.

На прошлой неделе российские источники сообщили агентству Reuters, что президент Путин готов остановить войну в Украине путем согласованного прекращения огня на текущей линии фронта.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российский лидер «пытается сорвать» мероприятие в Швейцарии, потому что он «боится его успеха».

«Его окружение посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину, в то время как их ракеты и беспилотники обрушиваются на украинские города и населенные пункты», — подчеркнул Кулеба.

МИД РФ ранее сообщил, что не видит смысла в конференции Украины без участия Москвы.