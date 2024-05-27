Президент России Владимир Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

В столице Узбекистана у российского лидера запланированы переговоры с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Президент Узбекистана посещал Россию 8-9 мая, участвуя в заседании высшего Евразийского экономического совета.

Визит в Узбекистан стал третьей зарубежной поездкой Путина после инаугурации. До этого он посетил Китай и Беларусь.

В ходе государственного визита в Узбекистан Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

В преддверии заседания состоялись несколько встреч между главами регионов двух стран и другими представителями власти. В частности, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов 23 мая встретился в Красногорске с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Они обсудили создание особых и специальных экономических зон, а также развитие экспорта и импорта.

Делегация Узбекистана во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым нанесла официальный визит в Пермский край. Стороны обсуждали размещение российских производств на территории экономических зон Узбекистана.

Президенты проведут переговоры по вопросам развития и углубления узбекско-российских отношений.

«Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена», — рассказали в пресс-службе президента Узбекистана.

По итогам саммита будет подписан пакет двусторонних документов.